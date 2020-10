Solo Belotti contro i sei neroverdi. La strana tradizione in casa del Sassuolo

vedi letture

Il Sassuolo è fino a questo momento la rivelazione della stagione. Una partenza davvero lanciata quella degli emiliani che sono riusciti ad ottenere la bellezza di dieci punti in quattro partite (la squadra allenata da De Zerbi è imbattuta). La rivelazione contro la delusione: il Torino è l'unica formazione di Serie A a non aver fatto neanche un punto, anche se le gare giocate dai granata sono tre e non quattro come il resto del plotone, perché deve essere recuperato il match contro il Genoa.

Strana davvero la tradizione tra Sassuolo e Torino. I neroverdi, pur giocando in casa, sono riusciti a vincere il loro primo incontro solo la scorsa stagione (2-1), all'undicesimo tentativo. Quattro invece le vittorie dei piemontesi, anche se proprio la vittoria del Toro è il risultato ritardatario; non si verifica dal 19 gennaio 2014 (0-2).

Sono già sei i marcatori diversi andati a segno per il Sassuolo in questo campionato. Solo l'Atalanta, la solita Atalanta, ha fatto meglio con la bellezza di otto. Uno solo invece per il Torino ed è, manco a dirlo, Belotti.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E B)

1 vittoria Sassuolo

6 pareggi

4 vittorie Torino

10 gol fatti Sassuolo

14 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2009/2010 Serie B Sassuolo vs Torino 2-3

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2019/2020 Serie A Sassuolo vs Torino 2-1