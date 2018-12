Solo Defrel ha rotto l'incantesimo tra l'Udinese e il Mapei Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pur trovandoci davanti ad una partita che non ha molti precedenti, possiamo dire che l'Udinese si trova molto a suo agio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Cinque volte i friulani hanno giocato sul campo del Sassuolo e in una sola circostanza non hanno portato a casa un risultato positivo: il 25 settembre 2016 è arrivata la sconfitta per 1-0 firmata Defrel. Udinese in vantaggio per 2-1 nel computo delle vittorie contro gli emiliani.

Lo scorso fine settimana, con il nuovo allenatore Nicola in panchina, i bianconeri hanno interrotto una serie negativa tornando a vincere dopo un pareggio e sei sconfitte nelle ultime sette gare. Ma il neo tecnico dell'Udinese deve risolvere un problema grosso: finora la sua squadra è quella che ha mandato a segno il minor numero di giocatori di tutta la A, con 4. Viceversa il Sassuolo ha una grande varietà di realizzatori, essendo arrivata in doppia cifra, a quota 10 (meglio hanno fatto solo altre tre squadre).

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

2 vittorie Udinese

4 gol fatti Sassuolo

5 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Udinese 1-2

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2017/2018 Serie A Sassuolo vs Udinese 0-1