Solo Higuain, Callejon e Sturaro sanno segnare in un Juventus-Napoli

Da quando lo Stadium è stato inaugurato il Napoli non mai hai fatto sua una trasferta di campionato a Torino.

Sei gite, altrettante sconfitte, con 14 gol subiti e solo 2 marcati: con Callejon e David Lopez.

E così l’ultima volta a punti degli azzurri è rappresentata dal 2-2 nel 2010-2011 alla 38esima giornata. Mentre il più recente successo è raccontato dal 3-2 all’11esimo turno del 2009-2010.

Degli artefici dei 6 successi di fila della Juventus sono rimasti però solo in due: l’ex Higuain e Sturaro.

Tutti gli altri (da Bonucci a Zaza, passando per Caceres, Llorente, Pepe, Pereyra, Pirlo, Pogba, Quagliarella, Vidal e Vucinic) oggi vestono altre maglie o hanno appeso le scarpette al chiodo.

Continuando a sbirciare fra i precedenti della sfida scopriamo anche 3 incroci alla 34esima giornata di Serie A.

Nel 1951-1952 fu 1-1 (0-0 all’intervallo) con reti di Hansen A. per i padroni di casa e Mike per gli ospiti. La stagione successiva, 1952-1953, ecco un altro 1-1 (0-1) con marcatori Hansen J. Su rigore per i bianconeri e Jeppson per gli azzurri. Infine, nel 1953-1954 fu 3-2 (2-2) e Ricagni, Boniperti e Hansen J. A rete per i piemontesi, doppietta di Jeppson per i campani.

Da notare che quella fra Juventus e Napoli non sarà solo la sfida fra prima contro seconda nella graduatoria generale ma anche... prima contro seconda nella classifica dei clean sheet (Juventus 21 e Napoli 17), cooperative del gol (Napoli 15 e Juventus 14), punti raccolti fra le mura amiche (Juventus 43 e Napoli 41) e in trasferta (Juventus 42 e Napoli 40)…

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

72 incontri disputati

45 vittorie Juventus

20 pareggi

7 vittorie Napoli

128 gol fatti Juventus

66 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Napoli 3-2, 1° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Napoli 2-1, 11° giornata 2016/2017