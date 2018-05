Spal, le premesse col Chievo Verona sono davvero buone...

Spal e Chievo Verona si sono incontrate due volte a Ferrara. Però erano davvero altri tempi perché entrambe le formazioni militavano in Serie C e stiamo parlando dell'inizio degli anni Novanta. Per il momento c'è da segnalare un en-plein da parte dei padroni di casa che tra l'altro hanno battuto i clivensi a suon di reti e concedendo loro poco, per non dire pochissimo in fase realizzativa. Insomma, le premesse sono certamente migliori per la squadra di Semplici alla vigilia di questo match importantissimo in chiave salvezza.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE C)

2 vittorie Spal

0 pareggi

0 vittorie Chievo Verona

6 gol fatti Spal

1 gol fatto Chievo

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1991/1992 Serie C1 Spal vs Chievo Verona 5-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

1993/1994 Serie C1 Spal vs Chievo Verona 1-0