Spal-Milan e la doppietta del sosia (calcistico) di Dustin Hoffman

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ultima volta in Serie A e a Ferrara andarono a segno Sormani (tripletta), Hamrin e Brenna.

A fine torneo i rossoneri conquistarono lo scudetto davanti a Napoli e Juventus. Per la Spal, al contrario, ci fu un’amara retrocessione in cadetteria.

Era il 1967-1968.

Ma l’ultimo incrocio di campionato fra i due club risale a tempi più recenti. Alla stagione 1980-1981. In quel caso a marcare furono Antonelli (doppietta per quello che era considerato il sosia calcistico di Dustin Hoffman e, curiosità, attuale padre del rossonero Luca) e Tagliaferri.

E ancora una volta i milanisti chiusero in testa il torneo.

Quest’ultima volta agli estensi toccò una posizione di metà classifica.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

0 vittorie Spal

8 pareggi

9 vittorie Milan

12 gol fatti Spal

32 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Milan 1-2, 30° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Milan 1-4, 1° giornata 1967/1968