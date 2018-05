Spal ospita la peggior squadra in trasferta della A. Ma la vera cooperativa del gol si chiama Benevento

© foto di Insidefoto/Image Sport

Spal e Benevento si affrontano per la prima volta in Serie A, almeno a Ferrara. In Emilia ci sono quattro precedenti che però fanno riferimento alle serie minori professionistiche, B e C. Dopo un pareggio a reti bianche nella prima sfida, ecco che troviamo tre partite conclusesi con lo stesso punteggio: 2-0 (due volte a favore della Spal e una ad appannaggio del Benevento).

La Spal cerca punti fondamentali per la propria salvezza contro la squadra che ha fatto peggio in trasferta; fuori dalle mura amiche il Benevento ha ottenuto solo 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio a fronte di 15 sconfitte. Ma c'è una classifica particolare che vede il Benevento in testa: la formazione sannita è quella che ha mandato a segno più giocatori diversi in Serie A, sono ben 16. Riassumendo: la vera cooperativa del gol si chiama Benevento.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE B E C)

2 vittorie Spal

1 pareggio

1 vittoria Benevento

4 gol fatti Spal

2 gol fatti Benevento

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

2004/2005 Serie C1 Spal vs Benevento 0-0

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2016/2017 Serie B Spal vs Benevento 2-0