Spal-Sassuolo: L'unica in A di marca neroverde. Ma i ferraresi 28 anni fa...

Per la quarta volta il Sassuolo fa visita alla Spal tra Serie A e Serie C. I precedenti per il momento ci dicono che la situazione è in perfetta parità con una vittoria a testa e un pareggio. L'unica partita per la massima serie si è disputata l'anno scorso e ha visto prevalere i neroverdi per 1-0 grazie alla rete segnata da Politano al primissimo minuto di quella gara.

La vittoria della Spal è stata davvero importante almeno sotto il profilo del punteggio, perché parliamo di un 5-1, ma è anche ormai datata per risale al 13 maggio 1990, quindi 28 anni e mezzo fa.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE A E C)

1 vittoria Spal

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

6 gol fatti Spal

3 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1989/1990 Serie C2 Spal vs Sassuolo 5-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2017/2018 Serie A Spal vs Sassuolo 0-1