Spal, voglia di bis a Bologna. Parma, se fosse il 10 ottobre…

Peccato per gli emiliani che il derby non vada in scena col calendario che segna il 10 d’ottobre.

Perché la storia dei precedenti Spal-Parma di campionato ci racconta che i gialloblù sanno marcare agli estensi solo in occasione di questa data.

Fra Serie B e C contiamo difatti 12 incroci. Il bilancio sorride ai padroni di casa avanti per numero di successi, 7-1, e di marcature, 14-3. Cui dobbiamo aggiungere 4 segni X. E proprio i tre gol parmigiani sono arrivati quando il match è caduto in occasione di un 10 d’ottobre: nel 1971-1972, con Orazio Rancati a segno nella sconfitta per 1-4; nel 1982-1983 con Massimo Barbuti e Stefano Mariani in rete nella vittoria per 2-0.

Quello che andrà in scena al Dall’Ara di Bologna sarà il primo, storico derby in Serie A.

Prima di oggi gli Spal-Parma sono stati giocati, per quanto riguarda i campionati professionistici, fra gli anni Quaranta e Settanta in cadetteria e fra i Settanta e gli Ottanta nel terzo livello del calcio italiano.

Per i padroni di casa, scriviamo così con tutti i distinguo che il caso stavolta richiede, si tratta del secondo derby regionale di fila dopo l’esordio vincente di una settimana fa nello stesso stadio ma contro il Bologna.

Il Parma viene dall’X contro l’Udinese, match nel quale ha però sprecato un vantaggio di due reti facendosi raggiungere in una manciata di minuti quando ormai la partita sembrava in discesa.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE B E SERIE C)

12 incontri disputati

7 vittorie Spal

4 pareggi

1 vittoria Parma

14 gol fatti Spal

3 gol fatti Parma