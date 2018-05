Terni? Non è certo il miglior campo per il Palermo per fare punti, perché...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campo di Terni, almeno storicamente, non è certamente il migliore per il Palermo, alla ricerca di preziosi punti per la promozione diretta in A; infatti i rosanero hanno vinto una sola volta nella cittadina umbra: precisamente il 25 maggio 2014 (1-2).

Tanti pareggi: la Ternana è la squadra che ha ottenuto più pareggi interni di tutta la Serie B (dieci, unica in doppia cifra), contestualmente il Palermo è secondo per divisioni delle poste in trasferta (dieci, al pari del Venezia e subito dietro alla Cremonese che è a 11). Per queste considerazioni non ci stupiremmo di certo se il match finisse in parità.

TUTTI I PRECEDENTI A TERNI (SERIE A,B E C)*

8 vittorie Ternana

8 pareggi

1 vittoria Palermo

22 gol fatti Ternana

12 gol fatti Palermo

* i numeri prendono in considerazione solo i campionati a girone unico

LA PRIMA SFIDA A TERNI

1970/1971 Serie B Ternana vs Palermo 0-0

L'ULTIMA SFIDA A TERNI

2013/2014 Serie B Ternana vs Palermo 1-2