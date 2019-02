Tifoso nella finale di Champions, protagonista allo Juventus Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era la quinta giornata, in assoluto, della Serie A 2015-2016. Sarà la quinta giornata, nel ritorno, della Serie A 2018-2019.

I tifosi bianconeri si augurano che le similitudini fra il precedente e il prossimo Juventus-Frosinone finiscano qua.

Sarà anche il pensiero di un supporter particolare, Leonardo Blanchard. Perché il difensore toscano che il 6 giugno 2015 si trovava all’Olympiastadion di Berlino per tifare la sua squadra del cuore nella finale di Champions League contro il Barcellona, fu l’autore di quel colpo di testa su corner (e svettando sopra un certo Pogba) che non solo scrisse l’1-1 nell’unico scontro diretto fra i due club allo Stadium, ma che consegnò ai ciociari anche il primo, storico punto in Serie A.

La squadra di Baroni, ex mister bianconero a livello di giovanili, è reduce dal successo in casa della Sampdoria. Dopo il giro di boa ha già raccolto 6 punti, un bottino che nel girone d’andata fu raggiunto soltanto dopo 11 turni.

Della Vecchia Signora che possiamo scrivere… nel caso di successo, ma anche di segno X, sarebbe la migliore Juventus dopo 24 giornate di Serie A e con la vittoria da tre punti. L’attuale record appartiene alle formazioni 2013-2014 e 2005-2006, quando a una quindicina di giornate dal termine della competizione i punti raccolti erano in entrambi i casi 63.

Genoa, prima, e Parma, poi, insegnano però che non bisogna mai abbassare la guardia, altrimenti gli invincibili…

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

2 incontri disputati

1 vittoria Juventus

1 pareggio

0 vittorie Frosinone

2 gol fatti Juventus

1 gol fatto Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Frosinone 1-1, 5° giornata 2015/2016