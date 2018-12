Torino, in A a Genova contro la Sampdoria il colpo grosso manca ormai da tempo

© foto di Pietro Mazzara

53 partite disputate a Genova e il Torino si è imposto solamente sette volte in casa della Sampdoria. Il successo granata è il punteggio ritardatario in questa partita: l'ultima affermazione dei piemontesi risale al 30 settembre 2011 (1-2) quando entrambe le squadre erano in Serie B, mentre per vedere l'ultimo successo in A dei granata tocca addirittura tornare indietro al 7 marzo 1993 (0-1).

Torino in serie positiva da cinque giornate a questa parte con due vittorie e tre pareggi, mentre la Sampdoria ha visto fermarsi a quattro la propria serie positiva essendo uscita sconfitta all'ultimo tuffo a San Siro contro il Milan.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

22 vittorie Sampdoria

24 pareggi

7 vittorie Torino

73 gol fatti Sampdoria

41 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Torino 3-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2017/2018 Serie A Sampdoria vs Torino 1-1