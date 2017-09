Udinese, da 8 gare segna al Genoa

© foto di PHOTOVIEWS

Dei 1.746 punti raccolti dall’Udinese nel massimo campionato italiano, i primi sono arrivati sfidando proprio il Genoa.

Era la seconda giornata del torneo 1950-1951. Dopo il pesante KO all’esordio contro il Milan, 2-6, arrivò un meno appariscente 1-0. Ma tanto bastò per raccogliere 2 punti in Serie A.

A distanza di oltre mezzo secolo i bianconeri ospitano i rossoblù con un altro zero in classifica. Nei primi due turni sono arrivati, difatti, i KO per mano del Chievo e della Spal.

Non sta meglio il Genoa che, dopo il pareggio in casa del Sassuolo, è rimasto a bocca asciutta contro i campioni d’Italia alla vigilia della sosta per gli impegni delle nazionali.

Il bilancio degli scontri diretti Udinese-Genoa, A più B, sorride ai padroni di casa: 14 successi contro i 5 degli ospiti (7 i segni X), 53 gol fatti contro i 32 incassati.

Non solo, i friulani sembrano aver trovato nei liguri la loro vittima preferita in fatto di gol marcati. E' ancora aperta una striscia lunga 8 match, fra casa e fuori, e cominciata il 24 settembre del 2013. Se dovessero superare Perin e compagni eguaglierebbero il record di 9 gare di fila in gol contro il Genoa. Primato stabilito fra i tornei 1950-1951 (Udinese-Genoa 1-0) e 1957-1958 (Udinese-Genoa 2-2).

Curioso come anche gli avversari guidati da mister Juric possano scrivere un nuovo record… ma stavolta negativo: solamente in due occasioni i rossoblù non hanno marcato ai friulani per 2 match di fila, la più recente a cavallo dei tornei 2011-2012 (Udinese-Genoa 2-0) e 2012-2013 (Udinese-Genoa 0-0).

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

26 incontri disputati

14 vittorie Udinese

7 pareggi

5 vittorie Genoa

53 gol fatti Udinese

32 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Genoa 1-0, 2° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Genoa 3-0, 31° giornata 2016/2017