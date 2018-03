Udinese e Milan: l'ultimo pareggio ha determinato un risultato storico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Udinese e Milan, quando giocano al Friuli, non ne vogliono proprio sapere di pareggiare. Negli ultimi 6 scontri diretti di campionato in casa bianconera mai c'è scappato il pareggio. L'ultimo segno X è rappresentato dallo 0-0 del 22 maggio 2011, che è tra l’altro l'unico nelle ultime 12 sfide ad Udine. Un pareggio importantissimo e ricco di significati per l’Udinese, perché determinò un’incredibile qualificazione ai preliminari di Champions League.

Merita una citazione il collettivo dell’Udinese, perché la squadra di Oddo è quella che ha mandato a segno più giocatori in tutta la Serie A: ben 14 elementi della rosa bianconera hanno fatto almeno un gol. Seguono Juventus, Lazio e via, via tutte le altre.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

11 vittorie Udinese

17 pareggi

14 vittorie Milan

38 gol fatti Udinese

51 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Milan 0-0

L’ULTIMA SFIDA AD UDINE

2016/2017 Serie A Udinese vs Milan 2-1