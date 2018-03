Udinese-Roma, sfida fra coop del gol ma con la panchina a dieta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Friuli è terra di conquista per la Roma da 4 stagioni senza soluzione di continuità, con 3 successi per 1-0, il più recente la scorsa stagione, e 1 per 2-1. Uno scatto che ha permesso ai capitolini di far pendere la bilancia dei precedenti dalla loro parte.

E i padroni di casa?

L’ultima volta che conquistarono dei punti negli scontri diretti casalinghi contro i giallorossi correva il torneo 2012-2013, 1-1 alla 28esima giornata.

Il successo, al contrario, manca dal 2011-2012, quando al 13esimo turno fu 2-0.

Scritto ciò… Udinese-Roma è da seguire con particolare attenzione perché si sfideranno i primi due club nella classifica delle cooperative del gol. I bianconeri hanno fatto centro con 14 differenti calciatori (il bomber è Lasagna con 7 reti), i giallorossi seguono a distanza ravvicinata con 13 marcatori (su tutti Dzeko a quota 11).

Soprattutto, occhio ai ventidue che scenderanno in campo dal fischio d’inizio. Perché fino ad oggi l’Udinese ha trovato 1 solo gol con chi è subentrato a gara in corso. Non è andata meglio alla Roma che di centri con i panchinari ne ha fatti soltanto 2.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)

43 incontri disputati

14 vittorie Udinese

11 pareggi

18 vittorie Roma

50 gol fatti Udinese

59 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Roma 1-0, 35° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Roma 0-1, 20° giornata 2016/2017