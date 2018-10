Un digiuno in casa della Sampdoria lungo 56 anni

Sampdoria-Spal è la partita che chiude la settima giornata del campionato di Serie A. In sole 4 circostanze la Spal è riuscita a vincere sul terreno di gioco della Samp e soprattutto è ormai tanto tempo che questo non avviene. Esattamente dal 7 ottobre 1962 quindi da 56 anni esatti. Serie aperta di otto risultati utili consecutivi per i blucerchiati contro i ferraresi fatta di sei vittorie e due pareggi.

Spal finora senza mezze misure: sei partite giocate e nessun pareggio all'attivo. Sampdoria invece che ha equidistribuito i propri risultati avendo ottenuto due vittorie, due pareggi ed essendo uscita battuta due volte, con stessa distribuzione in casa e fuori (1V, 1N, 1P).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

8 vittorie Sampdoria

4 pareggi

4 vittorie Spal

21 gol fatti Sampdoria

17 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1951/1952 Serie A Sampdoria-Spal 0-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2017/2018 Serie A Sampdoria-Spal 2-0