Un girone fa: gol di Brignoli e primo punto del Benevento in A

Quindicesima giornata del girone d’andata. Primo storico punto per il Benevento in Serie A. Contemporaneamente esordio amaro per Gattuso sulla panchina del Milan.

A firmare il gol del definitivo 2-2 sul prato del Vigorito fu un giocatore di proprietà della Juventus... ma che di ruolo fa il portiere: Alberto Brignoli. Un colpo di testa a imitare i colleghi Michelangelo Rampulla e Massimo Taibi che in passato hanno marcato una rete nel massimo campionato italiano.