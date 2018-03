Un Milan che vuol fare 1.900 va a Roma dove non vince dal 2011

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il bilancio dei precedenti Roma-Milan di campionato sorride ai rossoneri ma…

Primo, il Diavolo non conquista la capitale dal 2-3 alla decima giornata del torneo 2011-2012.

Secondo, negli ultimi 10 campionati ha vinto solo una volta e in 5 occasione non ha marcato gol.

Terzo, osservando gli scontri diretti totali in A la Lupa è in serie positiva dal 2015-2016 e somma ad oggi 4 vittorie (negli ultimi quattro incroci) e 1 segno X.

Scritto tutto ciò, scopriamo però che i precedenti in campionato in occasione dei una 26esima giornata sono a tutto vantaggio degli ospiti.

Stagione 1933-1934, 1-1, marcatori Costantino (R) e Arcari terzo (M).

Stagione 1987-1988, 0-2, in gol Virdis e Massaro.

Stagione 1989-1990, 0-4, a rete Van Basten (doppietta), Massaro e autogol di Tempestilli.

Stagione 1991-1992, 1-1, Rizzitelli (R) e Simone (M).

La squadra di mister Di Francesco fra le mura amiche ha raccolto fino ad oggi 8 successi, 1 pareggio, 4 sconfitte, con 22 gol all’attivo e 13 al passivo. Nell’ultimo turno casalingo è tornata alla vittoria, 5-2 sul Benevento, dopo un periodo che l’aveva vista andare KO contro Sampdoria e Atalanta, pareggiare contro il Sassuolo. Nonostante gli 11 clean sheet che la posizionano in questa statistica dietro solo a Juventus e Napoli, l’ultima gara casalinga senza subire gol risale al 16 dicembre scorso.

Il club guidato da Gattuso lontano dal Meazza ha fatto 5 vittorie, 3 pari, 5 battute d’arresto con 23 marcature a favore e 20 contro. Dopo il KO del 17 dicembre scorso contro l’Hellas Verona sono arrivati i pareggi (per 1-1) di Firenze e Udine, intervallati dalle vittorie a Cagliari e Ferrara (quest’ultima senza gol al passivo, cosa che non si presentava dal 5 novembre).

Chiusura sul fronte gol fatti: il Milan nelle trasferta di Serie A ne conta 1.899 e la Roma è la sua terza vittima preferita in Serie A, con 233 segnature totali è preceduta solo da Lazio (238) e Fiorentina (240).

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

82 incontri disputati

25 vittorie Roma

30 pareggi

27 vittorie Milan

91 gol fatti Roma

89 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Milan 1-0, 21° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Milan 1-0, 16° giornata 2016/2017