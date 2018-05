Un pareggio non servirebbe a niente al Verona...ma gli permetterebbe di fare 300

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona sembra destinato ad accompagnare il Benevento verso la Serie B. Eppure il destino, sotto forma di calendario, avrebbe messo gli scaligeri in condizione di poter giocarsi la salvezza direttamente sul campo a suon di scontri diretti, praticamente uno dietro l'altro. In questa giornata la formazione allenata da Pecchia, ospita la Spal terzultima con quattro punti di vantaggio. Una Spal che ha vinto solo 4 volte (in 16 partite) al Bentegodi, l'ultima delle quali il 13 giugno 1993 in Serie B (2-1).

Il pareggio non servirebbe praticamente a nulla al Verona, ma dovesse finire in partità questa partita, registreremmo il 300esimo pari gialloblu nella storia di tutti i campionati a girone unico di Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A, B E C)

10 vittorie Hellas Verona

2 pareggi

4 vittorie Spal

25 gol fatti Hellas Verona

15 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1935/1936 Serie B Hellas Verona vs Spal 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2016/2017 Serie B Hellas Verona vs Spal 0-0