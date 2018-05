Una sola vittoria a Torino per la Spal e datata. Ma nelle ultime dieci giornate...

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Torino non ha più niente da chiedere a questo campionato, mentre la Spal deve ancora conquistare punti per garantirsi una salvezza che avrebbe dell'incredibile, che in pochi avrebbero pronosticato ad inizio stagione.

La Spal ha costruito la sua attuale, ottima, classifica (al momento sarebbe salva), nel corso dell'ultimo periodo, avendo perso una sola volta nelle ultime dieci partite (con quattro vittorie e cinque pareggi).

La tradizione però, e questo va detto, è di chiara marca granata: in 15 sfide giocate a Torino, solo tre volte la Spal è tornata a casa con un risultato positivo. Per essere più precisi ha ottenuto due pareggi e una vittoria, il 17 novembre 1957 (0-1).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

12 vittorie Torino

2 pareggi

1 vittoria Spal

20 gol fatti Torino

8 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1951/1952 Serie A Torino vs Spal 1-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

1967/1968 Serie A Torino vs Spal 1-0