Venezia-Avellino, guarda un po' cosa succede sul fronte rigori

Venezia-Avellino sarà sfida che metterà di fronte la squadra col maggior numero di rigori a favore a quella che ancora non ne ha subito uno contro.

Gli irpini, difatti, guidano questa singolare classifica con 7 penalty all’attivo (5 trasformati in punto), il più recente nell’ultimo turno di campionato. I lagunari sono al vertice della graduatoria opposta con zero rigori a sfavore.

In cadetteria rintracciamo 3 precedenti fra le due squadre con gli arancioneroverdi padroni di casa, fra gli anni Novanta e gli inizi dei Duemila.

Non mancano le curiosità, su tutte la comparsa di tre risultati differenti e mai un pareggio. Per 2 volte si sono imposti i locali (3-1 con autogol di Poggi, doppietta di Romano e rete di De Patre nel 1991-1992; 2-1 con Fantini, Millesi e Bianchi marcatori nel 2003-2004), per 1 gli ospiti (0-2 con Luiso mattatore assoluto nel 1995-1996).

E se buttiamo uno sguardo alle sfide con i campi invertiti, scopriamo che prima dell’1-1 nel girone d’andata (Moreo e D’Angelo) mai c’era scappato il segno X fra i due club negli scontri diretti in cadetteria.

Da segnalare che i ragazzi di Inzaghi sono in serie positiva da 3 turni e dopo 2 successi hanno raccolto un pareggio lo scorso weekend sul difficile campo dello Spezia.

Anche la squadra di Novellino viene da una match chiuso in parità, fra le mura amiche contro il Cesena, ma il successo manca dal 22esimo turno.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE B)

3 incontri disputati

2 vittorie Venezia

0 pareggi

1 vittoria Avellino

5 gol fatti Venezia

4 gol fatti Avellino

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Avellino 3-1, 38° giornata 1991/1992

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Avellino 2-1, 6° giornata 2003/2004