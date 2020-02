Venezia-Frosinone, sfida mancina fra due club che corrono forte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rappresentano due delle squadre più in forma del momento. Solo la capolista Benevento e l’inseguitrice Spezia mettono in mostra delle serie positive più sostanziose. Venezia-Frosinone metterà faccia a faccia, infatti, due compagini che negli ultimi 4 turni hanno racimolato 8 punti, 2 successi e 2 pareggi a testa.

In cadetteria ci sono soltanto 3 precedenti fra veneti e laziali e i giallazzurri hanno saputo raccogliere ben 5 punti sui 9 in palio: una vittoria e un pareggio fra le mura di casa, un segno X in trasferta.

Gli arancioneroverdi, quindi, mai hanno colto vittoria.

Nel 2017-2018 al Penzo fu 1-1. Modolo aprì le marcature al 19’, mentre Ciofani pareggiò i conti al 22’. Curiosità: entrambi i centri furono marcati col piede sinistro.

I lagunari vanno meglio in trasferta che in casa. Lo certificano i punti raccolti: 9 contro 18. Nel proprio impianto in questo 2019-2020 vantano 2 successi, 3 pareggi, 5 sconfitte. Soprattutto solo 7 gol marcati a fronte di 12 incassati.

I ciociari al contrario non hanno un buon rapporto con gli impegni lontano dallo Stirpe, 10 punti a fronte dei 24 interni. Il bilancio racconta di 2 vittorie, 4 segni X, 5 battute d’arresto. Colpiscono però le 6 reti all’attivo contro le 12 al passivo.

Insomma, il Venezia segna meno di una rete ogni novanta minuti di gioco in casa. Allo stesso modo il Frosinone marca meno di un gol ogni gara intera in trasferta.

Chiudiamo ricordando che un girone fa terminò 1-1: a Capello rispose Capuano.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE B)

1 incontro disputato

0 vittorie Venezia

1 pareggio

0 vittorie Frosinone

1 gol fatto Venezia

1 gol fatto Frosinone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Frosinone 1-1, 12° giornata 2017/2018