Venezia-Palermo 3-0 col vento dell'Est... ma è trascorso più di un mese

© foto di Federico Gaetano

Un mese e mezzo fa, quando le due compagini si incrociarono al Penzo, terminò col punteggio di 3-0 per i lagunari.

Marcatori furono il romeno Suciu e gli sloveni Andelkovic e Stulac. Con quest’ultimo autore di un gol anche nel turno preliminare dei play-off.

E questa è stata l’ultima sconfitta esterna dei rosanero in campionato, perché poi sono arrivati i successi per 3-2 in casa della Ternana e per 2-0 a Salerno.

Il bilancio dei precedenti fra i due club nei tornei a girone unico, 3 in Serie A, 20 in cadetteria, sorride ai padroni di casa, avanti per vittorie, 11-6, e gol marcati 36-25.

CONFRONTI DIRETTI A VENEZIA (SERIE A E SERIE B)

23 incontri disputati

11 vittorie Venezia

6 pareggi

6 vittorie Palermo

36 gol fatti Venezia

25 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Palermo 2-1, 31° giornata 1930/1931

ULTIMA SFIDA A VENEZIA (SERIE B)

Venezia-Palermo 3-0, 38° giornata 2017/2018