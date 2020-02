Verona, dopo l'anno dello scudetto, più nulla a Roma. Incetta di rigori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è indubbiamente la squadra più in forma della Serie A. Lo testimoniano le 10 partite vinte consecutivamente e i 13 risultati utili conseguiti. La formazione biancoceleste non perde dalla quinta giornata (Inter-Lazio 1-0 25 settembre 2019). Anche il Verona sta facendo bene in questa stagione e poi ha vinto le ultime due gare ed ha tre risultati utili consecutivi all'attivo.

Sono solo tre le sconfitte col Verona rimediate dalla Lazio all'Olimpico in 27 precedenti tra Serie A e B. L'ultimo successo a Roma dei gialloblu? Ormai è datato perché è l'1-0 del 16 dicembre 1984 ovvero nella stagione che ha portato gli scaligeri a vincere il loro unico, storico, Scudetto. Attenzione alla Lazio che al Verona ha realizzato la bellezza di 32 reti negli ultimi nove match interni (una media vicina ai 4 gol a partita).

E attenzione soprattutto ai rigori: i biancocelesti hanno fatto incetta di tiri dal dischetto in questo campionato, essendo arrivati ad 11 (di cui 8 trasformati). La Lazio ha anche il miglior differenziale tra penalty battuti e fischiati contro (+9).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

16 vittorie Lazio

8 pareggi

3 vittorie Verona

56 gol fatti Lazio

27 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1957/1958 Serie A Lazio vs Verona 4-0



L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie A Lazio vs Verona 2-0