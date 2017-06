Ad Vicenza: "Trovati i soldi per gli stipendi. Lavoriamo all'iscrizione"

L'amministratore delegato del Vicenza Marco Franchetto ha annunciato che la Vi.Fin ha trovato i soldi necessari per l'iscrizione del club: “Abbiamo trovato i soldi per gli stipendi e i contributi, ora dobbiamo trovare i 350mila euro necessari alla fidejussione per l'iscrizione alla Lega Pro entro il 30. Quando avrò ottenuto questo risultato il mio compito sarà finito. - spiega Franchetto a La Gazzetta di Vicenza - Finché non ci saremo iscritti ci limitiamo alle chiacchiere, ma posso dire che i delegati di Boreas ci hanno riconosciuto l'impegno e la serietà e sono disponibili a valutare diverse ipotesi d'accordo”.