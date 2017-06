Ag. Arma: "Il Catania ha fatto un sondaggio. Ma può restare al Pordenone"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'agente Gabriele Savino ai microfoni di Itasportpress.it ha fatto il punto sul futuro di Rachid Arma, attaccante del Pordenone finito nel mirino, fra le altre, del Catania: “Gli etnei sono una delle squadre che ha chiesto informazioni, ma non l'unica. Ci sono anche altri club del Nord e uno di categoria superiore. Arma ha ancora un anno di contratto e del suo futuro se ne parlerà al suo rientro in Italia dal Marocco. Ha disputato un'ottima stagione in una squadra ambiziosa che per due anni consecutivi è arrivata in semifinale. - continua Savino – Pordenone? I margini per il rinnovo ci sono, Arma si trova bene lì e anche se è andato via Tedino non ci sarebbero problemi a restate. A luglio faremo tutte le valutazioni del caso”.