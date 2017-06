Akragas, stipendi saldati e soluzione stadio: iscrizione vicina

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Piccolo spiraglio di luce per l'Akragas, a pochi giorni dalla data ultima (30 giugno) per la presentazione della domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Il club, seppur tra le mille difficoltà societarie, ha già saldato gli stipendi dei dipendenti, e si sta muovendo per cercare uno stadio alternativo all' "Esseneto" (probabilmente quello di Siracusa): è alla luce di tutto ciò che anche per il sindaco di Agrigento le speranze non sono cosa infondata. Queste le sue parole rilasciate al sito agrigentooggi.it:

"Credo e spero che la squadra sarà iscritta al campionato di Lega Pro. Nessuno ci ha portato le chiavi e sarebbe stato gravissimo farlo a pochi giorni dalla iscrizione al campionato, quando non ci sarebbe stato nemmeno il tempo di trovare soluzioni. Per questo sono fiducioso e immagino che l’Akragas andrà avanti come è giusto che sia e come si aspetta tutta la città".