Bisceglie, DS Belviso: "Prima la salvezza, ma vogliamo ben figurare"

All'interno della trasmissione 100sport magazine, come poi riporta il sito ufficiale del Bisceglie, è intervenuto il DS dei pugliesi Emanuele Belviso, che ha trattato diversi argomenti riguardanti il futuro.

Primo tra tutti, l'arrivo di mister Zavettieri: "Siamo riusciti a portare a Bisceglie un tecnico preparato, maniaco della tattica e che ha mostrato in questi anni la sua professionalità e grande competenza e dedizione al lavoro. Siamo fiduciosi nelle sue qualità e certi che saprà far bene alla guida del Bisceglie che gli stiamo costruendo".

Sugli obiettivi per il prossimo campionato: "Ci siamo prefissati come obiettivo quello della salvezza, poi chiaramente tutto ciò che verrà sarà guadagnato".

E un punto a parte lo merita il mercato, dove sono già arrivate delle riconferme (Montinaro, Partipilo, Delvino e Risolo), ma altri arrivi potrebbero essere imminenti: "Gabrielloni è un '94 interessante che ha ben figurato nella passata stagione e che stiamo monitorando insieme ad altri calciatori dalle sue caratteristiche. Sulle riconferme già annunciate è perchè abbiamo deciso di ripartire da una base di ragazzi validi che riteniamo di sicura prospettiva e che possono ben figurare anche in Lega Pro. La nostra strategia sarà proprio quella di puntare principalmente su giovani motivati e di valore".