Casertana, Martone allontana Arciello: “Non lo conosco”

© foto di Giuseppe Scialla

Nei giorni scorsi il nome di Luciano Arciello, attaccante classe '98 che l'Avellino ha riscattato dall'Altovicentino, era stato accostato alla Casertana come possibile rinforzo offensivo. A spegnere le voci però è intervenuto il direttore sportivo del club rossoblù Aniello Martone ai microfoni di Sportcasertano: “Non lo conosco, non metto in dubbio le sue qualità, ma non lo abbiamo trattato, né mi è stato proposto".