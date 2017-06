Catania, Lucarelli vuole tornare a lavorare col giovane Bachini

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il Catania guarda ancora in Toscana dopo l'accordo con mister Lucarelli. Piace, secondo TuttoLegaPro.com, il difensore classe '95 Matteo Bachini, nell'ultima stagione al Tuttocuoio. Il giocatore gode della stima del tecnico livornese, che proprio in neroverde iniziò a dargli maggiore fiducia per la sua affermazione tra i pro, e presto potrebbe riaverlo così alla sua corte.