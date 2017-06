Catanzaro, parla il sindaco: "C'è un imprenditore interessato al club"

Intervenuto nel corso della trasmissione A tu per tu, in onda sulla web tv di catanzaroinforma.it, è intervenuto il sindaco Sergio Abramo, che ha parlato della squadra della sua città, il Catanzaro. Nella mattinata odierna,come detto dal primo cittadino, c'è stato un incontro con Gessica Cosentino, dal quale è emerso che la situazione economica dei giallorosso è appetibile per possibili acquirenti. Queste poi le sue parole:

“Stiamo ipotizzando una soluzione per risolvere la situazione del Catanzaro Incontrerò lunedì prossimo un imprenditore di fuori Catanzaro che potrebbe essere all'acquisto della società'.