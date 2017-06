Como col fiato sospeso. I soldi per l'iscrizione non sono ancora arrivati

La situazione in casa Como si fa sempre più rischiosa visto che al momento non sono ancora stati trasferiti i soldi, per problemi tecnici pare, necessari a rispettare le scadenze relative al pagamento degli stipendi, all'affiliazione alla FIGC e all'iscrizione al prossimo campionato. Un problema non di poco conto che potrebbe sancire la fine dell'avventura di Akosua Puni alla guida del club lariano prima ancora di iniziare la stagione. Come rivela La Provincia prende infatti sempre più corpo l'ipotesi che sia franata una parte degli accordi fra le parti e che fosse stata prospettata ai compratori una situazione ben diversa, specialmente relativa all'esposizione economica, del club. Ora lady Essien è chiamata a stringere i tempi per salvare il salvabile – iscrivere la squadra alla prossima Serie C – per poi vedere cosa fare in futuro.