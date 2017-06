Cosenza, il cordoglio del club per la scomparsa di Stefano Rodotà

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Stefano Rodotà, scomparso ieri, era nato a Cosenza 84 anni fa, e anche il Cosenza Calcio non si è sottratto al doveroso messaggio di cordoglio. Ecco come il club rossoblù ricorda l'insigne giurista calabrese, attraverso il proprio sito ufficiale:

Il Cosenza Calcio e il presidente Eugenio Guarascio esprimono dolore per la scomparsa di Stefano Rodotà, figlio glorioso della Calabria e di Cosenza.

Ne ricordano l’eccelsa figura di studioso e di politico ma ne sottolineano un tratto che forse non molti conoscono: il suo amore smisurato per il Cosenza, per i lupi. Oggi intendiamo riportare solo un piccolo aneddoto, quando Stefano Rodotà era in corsa per il Quirinale e venne intervistato dal “Corriere della Sera”. «Guardi – disse al giornalista - io ora mi vedo la partita perché sono un grande appassionato di calcio». Roma o Inter? «Tifo per il Cosenza, che però milita in serie D girone I…».

Intendiamo perciò onorare nel migliore dei modi la memoria di questo grande statista tifosissimo dei lupi.