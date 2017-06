Cuneo, per l'attacco spunta il giovane Zerbin

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Il Cuneo in vista della prossima stagione guarda in casa Napoli e pensa all'attaccante Alessio Zerbin, classe '99, consacratosi con la maglia del Gozzano allenato proprio da quel Gardano che ora siede sulla panchina dei piemontesi. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito per maturare e crescere dopo sei mesi in azzurro. La concorrenza è però forte con il Carpi che potrebbe chiederlo e garantirgli il palcoscenico della Serie B. Lo riporta Tuttolegapro.com.