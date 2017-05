ESCLUSIVA TMW - Ad Parma: "Dovremo sudare anche contro la Lucchese"

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

© foto di Giovanni Padovani

Luca Carra, amministratore delegato del Parma, parla così ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dopo il sorteggio che ha regalato la Lucchese ai crociati: "La Lucchese non era data come una delle squadre più pericolose ma ha eliminato l'Arezzo, battuto l'Albinoleffe e merita di essere nelle ultime otto, ce la dovremo sudare. Avremmo preferito il ritorno in casa, ma giocando al Tardini mercoledì e non domenica, avremo sicuramente molti più tifosi a sostenerci".

Lecce-Alessandria?

"Sono considerate tra le favorite, il sorteggio ha deciso così e a noi sta bene".

Obiettivo rivedersi a Firenze:

"L'obiettivo è arrivarci, poi vedremo chi ci sarà".