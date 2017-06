ESCLUSIVA TMW - Ancona, per Bariti si fanno avanti Matera e Modena

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro del centrocampista Davide Bariti, classe '91, potrebbe essere ancora in Serie C. Il calciatore dell'Ancona infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, interesserebbe a Matera e Modena che potrebbero muovere passi importanti nelle prossime settimane per l'acquisto del cartellino del giocatore legato fino al 2018 al club biancorosso.