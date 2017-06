ESCLUSIVA TMW - Caos Vicenza, avviso di sospensione elettrica in sede

© foto di Federico Gaetano

Caos a Vicenza. Le dimissioni del Presidente Pastorelli hanno creato allarme intorno al club biancorosso: i fornitori, che attendevano il rispetto delle scadenze dei pagamenti, non hanno interlocutori a causa del vuoto di potere che si è venuto a creare. I soci al momento non hanno assunto la gestione del club dopo l'addio dell'ex presidente e la situazione sembra tutt'altro che rosea. In sede, i dipendenti hanno ricevuto l'avviso che l'energia elettrica verrà tolta nei prossimi giorni e nessuno del Cda vicentino attualmente ha dato disposizioni in merito su come comportarsi. La sensazione è che i soci siamo chiamati ad assumere in fretta l'impegno della gestione quotidiana, in attesa che venga chiarito il futuro del club magari tornando alla tranquillità che comunque garantiva la gestione Pastorelli. Palla ai soci...