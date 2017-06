ESCLUSIVA TMW - Carrarese, nelle prossime ore l'annuncio di Baldini e Berti

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico De Luca

Grande confusione in casa Carrarese. In settimana il presidente Gemignani aveva annunciato il suo ritiro da presidente, oggi è atteso l'ennesimo ribaltone, nonostante la bella salvezza garantita da mister Aldo Firicano, che ha preso la squadra in una situazione delicata e aveva portato a casa una salvezza importante con due belle vittorie. Nelle prossime ore, come raccolto dalla redazione di TMW, ci sarà l'annuncio di Silvio Baldini come nuovo tecnico e di Gianluca Berti come direttore sportivo.