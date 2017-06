ESCLUSIVA TMW - Carrarese nuovo corso: possibile Ventrone nello staff di Baldini

Da domani prende il via il nuovo corso della Carrarese, con Silvio Baldini allenatore e Gianluca Berti come dg. L'ex tecnico di Empoli e Brescia avrà come vice Maurizio Antonucci, ex giocatore della Carrarese (oltre che ex tecnico delle giovanili dei marmiferi). Come ipotesi per il preparatore atletico si fa anche il nome di Giampiero Ventrone, ex preparatore della Juve e legato da un ottimo rapporto allo stesso Baldini.