ESCLUSIVA TMW - Catanzaro, Prestia in scadenza: piace a Foggia e Brescia

© foto di Federico De Luca

L'ottima stagione di Giuseppe Prestia con la maglia del Catanzaro non è passata inosservata. Il difensore, autore di due reti in 37 presenze in questo campionato, è in scadenza di contratto e diversi club hanno chiesto informazioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrale è finito nel mirino di Brescia, Novara e Foggia.