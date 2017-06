ESCLUSIVA TMW - Cosenza, per l'anno prossimo si riparte da Calabro e Trinchera

© foto di Giuseppe Scialla

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, in casa Cosenza si pensa già al futuro. La compagine calabrese, impegnata nei quarti dei play-off contro il Pordenone, avrebbe già individuato allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione. In panchina dovrebbe andare Nicola Antonio Calabro, reduce dall'esperienza con la Virtus Francavilla. L'uomo mercato invece dovrebbe essere Stefano Trinchera, anch''egli lo scorso anno alla Virtus Francavilla.