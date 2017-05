ESCLUSIVA TMW - Cuneo, ecco mister Gardano

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Cambio in panchina per il Cuneo dopo il trionfo nel girone A di Serie D e la promozione in Lega Pro. Le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione riferiscono di un prossimo ingaggio di Massimo Gardano per la panchina biancorossa. Lo scorso anno al Gozzano in Serie D, Gardano vanta una lunga esperienza tra i dilettanti e nel settore giovanile della Canavese.