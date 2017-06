ESCLUSIVA TMW - Dg Padova: "Sfumato Auteri. Padalino o Foscarini? Valutiamo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La decisione di Gaetano Auteri di restare al Matera non ha spiazzato il Padova, che lo aveva messo nella lista dei possibili eredi di Oscar Brevi, che ora però deve stringere i tempi per chiudere con un altro dei nomi sondati nelle scorse settimane. Lo spiega il direttore generale biancoscudato Giorgio Zamuner ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Auteri era uno dei profili che ci interessavano per la panchina, non l'unico, avevamo intavolato una trattativa con lui consapevoli che prima doveva liberarsi dal Matera. Era un'opzione perché pensavamo che il suo profilo fosse giusto per il nostro progetto e per la stagione che abbiamo in mente, credevamo che avesse la possibilità di lasciare il suo attuale club, ma ora cancelleremo il suo nome dalla lista e guarderemo agli altri profili che avevamo contattato”.

Padalino o Foscarini sono gli altri profili seguiti?

“Sono due nomi che abbiamo analizzato e che pensiamo possano far bene in questa piazza. Tempistiche? Pensavamo di poter annunciare il nuovo allenatore entro la metà di questa settimana e quindi cercherò di stringere il cerchio per rispettare questi tempi anche se potrebbe non essere facile. Padalino, ad esempio, è sotto contratto col Lecce e deve liberarsi prima di firmare con un altro club”.