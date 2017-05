ESCLUSIVA TMW - Dionigi: "La Cremonese parte in vantaggio. Il Lecce ha chance"

Fonte: Raffaella Bon

L'allenatore ed ex attaccante, Davide Dionigi, parla in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com commentando l'ultima giornata del Girone A di Lega Pro che vede la sfida a distanza per la promozione tra Cremonese e Alessandria: "E' una giornata importante, ci si gioca una stagione intera, anche se per me la Cremonese parte in vantaggio. L'Alessandria ha buttato via un campionato avendo dodici punti di vantaggio. L'esperienza di Tesser alla Cremonese? Sicuramente ha contato, ma quando si vince un campionato bisogna guardare tutte le componenti: la società, il mister e la squadra. La società è stata molto brava ad andare al di là delle critiche dei tifosi, continuando a dare fiducia al mister. Chi passerà i play off ? Difficile da dire. Penso il Lecce, visto che a mio avviso è la più attrezzata. Non sono comunque favorevole a questa formula, preferivo l'anno scorso.