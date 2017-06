ESCLUSIVA TMW - Dionigi: "Parma B meritata. Alessandria si riscatterà"

Fonte: Raffaella Bon

A cavallo fra la vecchia e la nuova stagione di Serie C, Davide Dionigi ex tecnico della Reggina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com:

Mister, nuova stagione vecchie abitudini. Tante le squadre di Serie C a rischio penalizzazione.

"Per trovare stabilità in questo campionato occorre avere regole certe, che tutelino al meglio i vari tesserati".

L'ultima gioia della vecchia stagione è toccata al Parma con la vittoria dei playoff contro l'Alessandria.

"Ad un certo punto nessuno credeva più alla promozione viste le difficoltà nella parte finale della stagione. Lo staff tecnico ha fatto un grande lavoro, soprattutto a livello psicologico. Alla fine credo che la promozione sia meritata"

Alessandria, invece, che dopo il sorpasso della Cremonese ha subito anche la sconfitta contro i ducali.

"Mi aspetto che i grigi torneranno alla carica la prossima stagione, più agguerriti che mai. La loro è una società solidissima".

In chiusura quale futuro per Davide Dionigi?

"Sono stato vicino nei mesi scorsi ad un paio di soluzioni molto interessanti che però poi non si sono concretizzate. Serve pazienza per scegliere il momento giusto per rientare, per poi sfruttarlo al meglio".