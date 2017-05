ESCLUSIVA TMW - Ds Feralpisalò: “Vogliamo il sesto posto"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

Il direttore sportivo della Feralpisalò Eugenio Olli ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com del momento della squadra a una giornata dal termine: “Siamo molto contenti della qualificazione ai play off, ma non ci accontentiamo perché vogliamo migliorare la nostra classifica mettendo in campo tutto quello che sappiamo fare. Sappiamo quanto sia importante arrivare sesti perché vorrebbe dire giocare in casa nostra la prima gara”.

Serena cosa ha portato?

“All'inizio i risultati non sono stati immediati, ma ora si vede la sua mano. Ha dato un bel gioco, un'identità alla squadra e portato serenità”.

Teramo ultima gara della stagione regolare

“Giocheremo contro una squadra che vuole vincere per tirarsi fuori da una zona molto pericolosa, ma anche noi vogliamo far punti per migliorarci”.