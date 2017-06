ESCLUSIVA TMW - Empoli, sirene dalla Serie C e dalla D per Giampà

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com due club di Serie C si sarebbero interessate al difensore centrale classe '98 Elia Giampà della Primavera dell'Empoli. Si tratta di Fermana e Carrarese, con anche il Tuttocuoio, club che milita in Serie D, interessato al giovane calciatore che i toscani vogliono mandare a fare esperienza in una serie minore.