ESCLUSIVA TMW - Fidelis Andria, obiettivo Iadaresta

© foto di S.S. Fidelis Andria

Avendo necessità di affidarsi a una prima punta fisica, la Fidelis Andria sta valutando tutte le opportunità, e il primo obiettivo secondo le ultime indiscrezioni sarebbe il centravanti Pasquale Iadaresta (31 anni), che in carriera ha anche fatto parte della rosa del Siena in Serie A. Iadaresta nell'ultimo campionato ha segnato 6 gol (4 con la Lupa Roma e 2 con il Fondi) in 32 apparizioni.