ESCLUSIVA TMW - Gavorrano, rinnovo di contratto per l'attaccante Brega

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sarà ancora a Gavorrano il futuro dell'attaccante centrale Cristian Brega. Il centravanti classe 1987 è stato uno dei protagonisti della risalita del club toscano in Lega Pro, che l'anno prossimo tornerà a chiamarsi però Serie C, grazie ai suoi 14 gol in campionato e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, ha rinnovato il suo contratto che lo lega al Gavorrano.