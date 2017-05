© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'attaccante classe '92 Sebastiano Aperi potrebbe sbarcare in Lega Pro nella prossima stagione. In quella appena andata agli archivi ha giocato in Serie D con la maglia del Gozzano, siglando dieci reti. Ora è finito nel mirino di Monza, Renate e del neopromosso Mestre.