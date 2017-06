ESCLUSIVA TMW - I dubbi di Big Mac: Carrarese o addio al calcio

© foto di Federico De Luca

Sarà una settimana decisiva per Massimo Maccarone, alle prese con una scelta professionale di non poco conto: appendere le scarpette al chiodo o continuare con il calcio giocato almeno per un altro anno?

Dopo l'addio con l'Empoli, l'attaccante è stato contattato dalla Carrarese, con la quale pare esserci una trattativa ben avviata, e sarebbe la maglia azzurra l'unica possibilità di vedere Big Mac ancora in campo, per la prossima stagione: una decisione sarà presa a breve, ma per quanto i marmiferi insistano nel corteggiamento al classe '79, non è da escludere il suo addio al calcio.